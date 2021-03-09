بث مباشر وست هام يونايتد وليدز في الدوري الانجليزي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة وست هام يونايتد وليدز في الدوري الانجليزي، لحساب الجولة 27، والمقرر لها مساء اليوم الاثنين على الملعب الأولمبي في العاصمة لندن.

المباراة التي تقام في ختام مباريات اليوم بالجولة الـ 27 من البريميرليج، تنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة وست هام يونايتد وليدز على قناة بين سبورت بريميم 1 و2 بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس البريطانية وكانال بلوس البولندية، وبين سبورت الإنجليزية 1.

يدخل وست هام يونايتد هذه المباراة بطموح تجاوز ليفربول بفارق مريح من النقاط بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، ومواصلة مُطاردة ليستر سيتي وتشيلسي في صراع خطف مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل وست هام يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة مناصفة مع توتنهام هوتسبير السابع، بينما يحتل إيفرتون المركز الخامس برصيد 46 نقطة، وفي حال فاز وست هام اليوم على ليدز سيصبح في المركز الخامس برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي الرابع، وسيصبح على بُعد 5 نقاط من ليفربول، ولدى وست هام مباراة مؤجلة!

أما فريق ليدز يونايتد فيحتل المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال العاشر، ومتقدمًا على ولفرهامبتون صاحب المركز الـ 12 بفارق الأهداف فقط.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مواجهة جمعت ليدز يونايتد بفريق وست هام يونايتد، ترجع إلى تاريخ 11 ديسمبر 2020، انتهت بفوز وست هام على ملعب آيلاند روود بهدفين لهدف في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكانت مباراة النصف الأول من الموسم الحالي بين الفريقين هي الأولى بينهما منذ مباراة دوري الدرجة الأولى تشامبيونشيب يوم 17 مارس 2012، والتي شهدت تعادلهما بهدف لمثله على أرض ليدز.

وست هام يونايتد 2-0 ليدز يونايتد

الملعب الأولمبي (لندن)

الدوري الانجليزي (الجولة 27)

انتهت