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تشيلسي يهزم إيفرتون بثنائية ويحصن مركزه الرابع

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المنامة - ياسر ابراهيم - واصل تشلسي تحقيق النتائج المميزة تحت قيادة مدربه الجديد الألماني توماس توخيل، بتغلبه على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، الإثنين، ضمن الجولة 27 من منافسات الممتاز.

جاء هدف اللقاء الأول في الدقيقة 31، إثر هجمة منظمة بدأت بعدة تمريرات قصيرة إلى أن انتهت بكرة عرضية ارتطمت بمدافع إيفرتون بن جودفري وغيرت طريقها نحو الشباك.

واستمر في فرض سيطرته ونجح في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 66 ترجمها الإيطالي ذو الأصول البرازيلية جورجينيو إلى هدف ثان، أكد به أحقية "البلوز" بالنقاط الكاملة.

وبات في رصيد تشيلسي 50 نقطة احتل بها المركز الرابع، متفوقا بفارق 4 نقاط على إيفرتون الذي تكبد خسارته التاسعة وظل في المركز الخامس.

وعين تشيلسي مدربه الجديد توماس توخيل في 26 يناير/ كانون الثاني الفائت خلفًا للمقال فرانك لامبارد، وخاض الفريق تحت إشرافه 7 مباريات في مسابقة الدوري، أنهى 6 منها بنتيجة الفوز دون أي خسارة وتعادل وحيد.

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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