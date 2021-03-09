الامارات | تكريم الجهات المطبقة لمعايير الاتحاد العالمي للمعاقين

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الجهات المطبقة لمعايير الاتحاد العالمي للمعاقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمعاقين حفل تكريم للجهات والهيئات المطبقة للمعايير البيئية لأصحاب الهمم.

شهد حفل التكريم الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور طارق بن خادم.

وقال بيان صحافي: «شملت الجهات المكرمة: سوق الجبيل بالشارقة وياس مول ومحكمة الأسرة وكلية الهندسة والعلوم في الجامعة الأميركية بالشارقة ومتحف الحكاية بالأردن ومدينة الألعاب غالاكسي بالأردن، ومركز بار للمعاقين جورجيا ومجلس الخادية والنيابة العامة في دبي، ونيابة الجوازات والمرور في دبي».

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