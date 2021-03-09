الامارات | «ميك مي ريتش» بطل مهرجان منصور بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميك مي ريتش» بطل مهرجان منصور بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «ميك مي ريتش» لإسطبل العصيمي، بإشراف عايض الرويس، وقيادة علي الخياري، بلقب الشوط الرئيس لكأس منصور بن زايد آل نهيان، أول من أمس، بمضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت، ضمن مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي يأتي ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من سباقات الخيول العربية الأصيلة محلياً وخليجياً ودولياً. وقال بيان صحافي: «قطع البطل (ميك مي ريتش) مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن وقدره 1:51:20 دقيقة، وظفر الجواد (رياض الصافنات) لإسطبل نايف الكحلاوي، وبإشراف مفرح الزمانان، وقيادة فالح راشد الرتيبان، بالشوط المخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر، وسجل البطل 2:00:90 دقيقة».

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