الامارات | مدرب بني ياس: نقدم موسماً ممتازاً وأستمتع بثقة الإدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: نقدم موسماً ممتازاً وأستمتع بثقة الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال أيسيلا، إنهم يقدمون حالياً موسماً ممتازاً في مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، باحتلالهم حالياً وصافة جدول الترتيب، وأنه يستمتع بثقة مجلس إدارة النادي، التي قادته لتجديد عقده مع الفريق الأسبوع الماضي، بعد المستويات الجيدة التي قدمها «السماوي»، الذي أصبح منافساً رئيساً في لقب الدوري، إذ تفصله ثلاث نقاط فقط عن الجزيرة المتصدر. وقال أيسيلا، خلال حديثه لصحيفة «ديجيتال سبورت» الرومانية، إن «السماوي في المركز الثاني، وإن ذلك جاء بعد أن قدم الفريق مستوى ممتازاً خلال المباريات الـ19 التي خاضها حتى الآن»، وقال: «نحن نأمل أن نستمر على هذا النحو الذي قادنا حالياً للمركز الثاني»، وأضاف: «لقد مددت عقدي مع الفريق، لأنني أستمتع بثقة إدارة النادي». واعترف المدرب، الذي يعمل في دوري الخليج العربي لأول مرة، بأن فريقه تنتظره مواجهات وصفها بالصعبة في ما تبقى من الموسم، وقال إن «(السماوي) تبقت له سبع جولات، وإن هناك مباريات صعبة على غرار لقاءات النصر والعين وشباب الأهلي والوحدة، وهي اللقاءات التي قد ترسم بشكل كبير ملامح قدرة الفريق على المنافسة في لقب الدوري».

من جهته، قال لاعب الفريق، خالد العطاس، إنه سيخضع لعملية جراحية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة اتحاد كلباء في الجولة الماضية، وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، إنه سيركز في الفترة المقبلة على التعافي من أجل العودة بقوة.

واستأنف الفريق السماوي تحضيراته، استعداداً لمواجهة النصر المقررة الجمعة المقبلة على استاد الشامخة، ضمن الجولة 20 من المسابقة، وهي المواجهة التي يأمل من خلالها الفريق استمرار النتائج الإيجابية، لتعزيز حظوظه في المنافسة باللقب، وانتظار تلقي الهدية بتعثر منافسه الجزيرة.

- «السماوي» أصبح منافساً رئيساً في لقب الدوري، إذ تفصله ثلاث نقاط فقط عن الجزيرة «المتصدر».

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