الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - بورتو 00:00
دورتموند - إشبيلية 00:00
الاتحاد - غزل المحلة 21:00
الدوري الكويتي
النصر - خيطان 18:05
الشباب - كاظمة 20:30
الدوري العراقي
النفط - زاخو 15:00
الطلبة - أمانة بغداد 17:15
درع الأردن
الوحدات - الفيصلي 17:00
الجزيرة - الجليل 20:00
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