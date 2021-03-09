الامارات | الرمادي غير راضٍ عن تعادل عجمان مع الوحدة رغم «الريمونتادا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي غير راضٍ عن تعادل عجمان مع الوحدة رغم «الريمونتادا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل 3-3، التي خرج بها فريقه أمام الوحدة في الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال في تصريحات صحافية: «كان بالإمكان أفضل مما كان، الفوز بالمباراة لم يكن صعباً، لولا الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون، وكان يمكن تفادي الأهداف الثلاثة، التي استقبلتها شباك علي الحوسني».

وكان البرتقالي متخلفاً 1-3 حتى آخر 13 دقيقة من اللقاء، قبل أن يتعادل عن طريق غارديل وأبوبكر تراولي.

وحول حظوظ البقاء بالنسبة للثلاثي الذي يتصارع في قاع الدوري، قال الرمادي: «حظوظ عجمان والفجيرة وحتا متساوية بقدر واحد، ولا يمكن أن نمنح فريقاً أفضلية على الآخر، وبالتالي فإن الفريق الذي يُقاتل على كل نقطة، ويبذل أقصى ما في وسعه بالأمتار الأخير سينجو من شبح الهبوط».

من جانبه، أكد قائد عجمان، علي الحوسني، أن التعادل يعد أفضل بكثير من الخسارة، وقال: «أصبح لكل نقطة ثمن كبير، ويُحسب للاعبي البرتقالي العودة بعد التأخر أمام فريق قوي بحجم الوحدة».

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