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الامارات | «أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق الجمعة

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أبوظبي ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن إطلاق بطولته الجديدة، تحت مسمى بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي سينظمها في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد يومي 12 و 13 الجاري، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو. من جانبه، أكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد اللعبة مبارك المنهالي، في بيان صحافي، أنّ ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة من 30 دولة سيشاركون في الحدث. وقال: «نتوقع منافسات قوية واستفادة كبرى من لاعبينا، لأنهم سيواجهون لاعبين مصنفين من مختلف دول العالم، في بطولة بمواصفات عالمية، وسيصبّ كل ذلك في رفع مستوى لاعبينا في المنتخبات والأندية، من سن 16 سنة فما فوق».

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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