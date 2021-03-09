الامارات | الأميركية جاوف أصغر لاعبة في تاريخ «تنس دبي» تبلغ الدور الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميركية جاوف أصغر لاعبة في تاريخ «تنس دبي» تبلغ الدور الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتبت الشابة الأميركية كوكو جاوف (16 عاماً) فصلاً جديداً في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، المقامة حالياً في نسختها الـ21 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في دبي، وتمتد حتى 13 الجاري بجوائز تبلغ 1.8 مليون دولار، بعد أن أصبحت أصغر لاعبة بتاريخ البطولة، تنجح في عبور الدور الأول، والتأهل إلى ثاني أدوار البطولة الذي ينطلق ظهر اليوم.

ونجحت جاوف المصنفة 40 عالمياً في الاستفادة من بطاقة الدعوة التي وجهتها لها اللجنة المنظمة، ووضعت بصمتها كأصغر لاعبة تعبر الدور الأول الذي اختتم أمس، بفوزها على نظيرتها الروسية إيكاترينا إليكساندورفا (53 على العالم)، بمجموعتين لواحدة (7-6 و6-2 و7-6) في لقاء امتد لساعتين و40 دقيقة على الاستاد الرئيس.

وقال مدير بطولات «تنس دبي» صلاح تهلك لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الصداقات التي نجحت (تنس دبي) على مدار تاريخها الطويل في خلقها بين عائلات نجوم الكرة الصفراء، كانت وراء الثقة التي وضعتها عائلة اللاعبة الأميركية الشابة كوكو جاوف في القدوم لدبي، والدخول في منافسات البطولة التي تضم كبرى مصنفات اللعبة عالمياً».

وأضاف: «الأمور اللوجستية مثل قرب المطار من مقر البطولة، والفندق المجاور لملاعب التدريب والمنافسات، جميعها عوامل منحت (تنس دبي) مكانتها على الساحة العالمية، لتتكامل الصورة باستقطاب كبار المصنفات».

واختتم: «تألق كوكو جاء ليؤكد حرص اللجنة المنظمة العليا الدائم على منح المواهب حول العالم فرصتها في خوض التحدي أمام كبرى المصنفات، خصوصاً أن الأميركية استفادت من بطاقة الدعوة التي وجهت لها، ونجحت في العبور إلى الدور الثاني، ونتمنّى لها مواصلة التألق في البطولة».

على جانب آخر، تستهل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً، وبطلة دبي لعامي 2017 و2018، اليوم، رحلة البحث عن لقبها الثالث في «تنس دبي»، حين تلتقي اليوم الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة 39 على العالم، في مباراة تجمعهما ضمن الدور الثاني. كما يشهد الدور ذاته، استهلال كبرى المصنفات مشوارهن في نسخة 2021، خصوصاً اللواتي نجحن سابقاً في الفوز بلقب البطولة، تتقدمهن بطلة نسخة 2019 والمصنفة 12 على العالم السويسرية بليندا بنشيتش التي ستواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 34 على العالم، والتي أطاحت في الدور الأول بمواطنتها أناستازيا بافليوشنكوفا بواقع مجموعتين دون ردّ (7-6 و6-2).

أنس جابر تدخل تحدي الكازاخستانية رايباكينا

تدخل ممثلة العرب الوحيدة في البطولة والمصنفة 31 عالمياً التونسية أنس جابر، اليوم، في تحدي أمام الكازاخستانية أيلينا رايباكينا المصنفة 24 على العالم، في افتتاح الدور الثاني.

وتأهلت رايباكينا بفوزها أمس، على الصينية ساي ساي زيهانغ بمجموعتين دون رد (6-0 و6-4) في مباراة جمعتهما على الاستاد الرئيس وامتدت ساعة وأربع دقائق، فيما تأهلت التونسية عقب فوزها على المصنفة 68 عالمياً التشيكية كاترينا سيناكوفا.

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