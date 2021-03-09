رونالدو يتأهب لقيادة يوفنتوس ضد بورتو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد حصوله على قسط من الراحة مطلع هذا الأسبوع، لقيادة هجوم يوفنتوس عندما يستضيف الفريق نظيره بورتو البرتغالي اليوم في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويمثل المنتعش دائما رونالدو والمتألق ألفارو موراتا والنشيط الشاب فيدريكو كييزا قوة هجومية ضاربة يمكن ليوفنتوس الاعتماد عليها بشكل كبير في هذه المواجهة.

وعلى غير المعتاد، جلس رونالدو على مقاعد البدلاء في بداية المباراة أمام لاتسيو السبت الماضي، والتي انتهت لصالح يوفنتوس 3 / 1 ليحافظ فريق السيدة العجوز على موقعه بالمركز الثالث في الدوري الإيطالي.

ولم يشارك رونالدو إلا في الدقائق الأخيرة من المباراة بديلا للإسباني موراتا الذي سجل هدفين وقاد الفريق للفوز الثمين على منافس عنيد.

وكتب رونالدو على انستجرام «فوز رائع ! لنواصل مسيرتنا يا رفاق».

ويمثل الفوز على لاتسيو دفعة معنوية رائعة ليوفنتوس قبل المواجهة الحاسمة مع بورتو الذي حقق الفوز 2 / 1 على ملعبه ذهابا.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بهدف نظيف أو الفوز بأي نتيجة أخرى بفارق هدفين ليحسم لصالحه بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

ووصف المدير الفني ليوفنتوس أندريا بيرلو جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة لاتسيو بأنه «راحة كان مخططا لها»، وقد أعاد ذلك إلى الجماهير ذكريات جيدة.

ويلتقي اليوم أيضا، بوروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني.