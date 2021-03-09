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العويس يتقدم قائمة الأقل عطاء في الموسم

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- بواسطة أيمن الوشواش - عانت غالبية فرق دوري كأس الأمير للمحترفين هذا الموسم من انخفاض حاد في مستويات أبرز النجوم الذين كانت تراهن عليهم ليقودوها إلى تحقيق أهدافها من الموسم، إلا أن أفول نجم هؤلاء تسبب بطريقة مباشرة في ترك آثار سلبية على أداء الفرق بصفة عامة.

وتعددت أسباب تراجع مستوى هؤلاء النجوم بين إصابات وأسباب مادية وفنية وإدارية، وأخرى نفسية، مما تسبب في تعالي أصوات أنصار الفرق المتأثرة بالتخلص من البعض وإبعاد آخرين إلى دكة البدلاء.

ويتصدر حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأول محمد العويس، قائمة النجوم الذين تراجعت مستوياتهم بشكل ملحوظ، فخلال 16 مباراة خاضها مع فريقه في الدوري، استقبل 30 هدفا بمعدل يقترب من الهدفين في المباراة الواحدة.

كما أن نجم النصر عبدالرزاق حمدالله لم يسجل سوى 3 أهداف فقط، فيما لم ينجح نجم وسط الهلال الإيطالي سبيستيان جيوفينكو، في تسجيل أي هدف حتى نهاية الجولة الـ22 للدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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