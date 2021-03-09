شكرا لقرائتكم خبر العويس يتقدم قائمة الأقل عطاء في الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عانت غالبية فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم من انخفاض حاد في مستويات أبرز النجوم الذين كانت تراهن عليهم ليقودوها إلى تحقيق أهدافها من الموسم، إلا أن أفول نجم هؤلاء تسبب بطريقة مباشرة في ترك آثار سلبية على أداء الفرق بصفة عامة.

وتعددت أسباب تراجع مستوى هؤلاء النجوم بين إصابات وأسباب مادية وفنية وإدارية، وأخرى نفسية، مما تسبب في تعالي أصوات أنصار الفرق المتأثرة بالتخلص من البعض وإبعاد آخرين إلى دكة البدلاء.

ويتصدر حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأول محمد العويس، قائمة النجوم الذين تراجعت مستوياتهم بشكل ملحوظ، فخلال 16 مباراة خاضها مع فريقه في الدوري، استقبل 30 هدفا بمعدل يقترب من الهدفين في المباراة الواحدة.

كما أن نجم النصر عبدالرزاق حمدالله لم يسجل سوى 3 أهداف فقط، فيما لم ينجح نجم وسط الهلال الإيطالي سبيستيان جيوفينكو، في تسجيل أي هدف حتى نهاية الجولة الـ22 للدوري.