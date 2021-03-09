شكرا لقرائتكم خبر الهلال يرسم على آل فتيل.. والغامدي بديلا لكريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع نادي الهلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي محمد آل فتيل ضمن القائمة التي ينوي استقطابها لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، بعد أن دخل اللاعب الفترة الحرة من نهاية عقده الاحترافي مع ناديه الحالي، ورفض القبول بما عرضه عليه الأهلي مقابل تجديد تعاقده (2,5 مليون ريال للموسم الواحد)، حيث طالب اللاعب من خلال وكيل أعماله بمضاعفة المبلغ ورفعه إلى 5 ملايين ريال للموسم الواحد بخلاف المزايا المالية والعينية الأخرى.

من جهتها كشفت صحيفة Timeturk التركية، عن وجود محادثات مع وكيل أعمال لاعب بشكتاش التركي، الكندي سايل لارين لانتقاله إلى الهلال، مبينة أن الأخير رصد 10 ملايين يورو، بحسب الصحيفة، لإتمام التعاقد مع اللاعب الذي يمتد عقده مع ناديه الحالي إلى نهاية 2022.

وشارك اللاعب لارين (25 عاما) خلال الموسم الحالي بالدوري التركي في 26 مباراة، سجل 17 هدفا.

من ناحية ثانية بدأت إدارة الهلال في رسم أولى الخطوات الإدارية التطويرية على صعيد الفريق الأول لكرة القدم، إذ كشفت»مكة» تصدر لاعب الفريق السابق عمر الغامدي قائمة المرشحين للإشراف على الفريق الأول كبديل عن المدير الإداري الحالي سعود كريري، الذي ربما يرحل بنهاية الموسم لظروفه الخاصة، ولأسباب أحاط بها إدارة النادي.