9 أندية بدوري الوسطى للريشة الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم بطولة دوري المنطقة الوسطى للريشة الطائرة لجميع الفئات براعم وناشئين وشباب والفريق الأول والتي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بمشاركة 9 أندية هي الهلال، الشباب، الاعتماد، الفرع، الرياض، الفيحاء، الزلفي، الفيصلي وكميت. وتقام المنافسات على صالة نادي الرياض على مدار 5 أيام، وستلعب الأدوار التمهيدية بطريقة الدوري من دور واحد بينما ستلعب الأدوار النهائية وفقا لنظام خروج المغلوب ،إذ تعد هذه البطولة من أهم البطولات التأهيلية لدوري الدرجة الأولى التي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع الأندية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب وتطويرها كونها تستهدف ممارسي اللعبة من جميع الفئات.



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