بداية أبريل موعد لنخبة اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد أمس إقامة بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الممتاز خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل بمشاركة 4 أندية هي: النور والوحدة ومضر والخليج، على أن تجري البطولة على صالة صاحب المركز الأول في بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021. وقرر الاتحاد أيضا السماح لجميع الأندية المشاركة بتسجيل لاعب أجنبي واحد فقط للمشاركة بهذه البطولة، إضافة للاعبين الأجانب المسجلين بالنادي، على أن يشارك لاعبان فقط داخل الملعب أثناء كل مباراة. كما تم السماح لجميع الأندية المشاركة بتسجيل لاعب سعودي واحد بنظام الإعارة للمشاركة في هذه البطولة، بالإضافة للاعبين السعوديين المعارين المسجلين بالنادي، على أن يشارك جميع اللاعبين المعارين داخل الملعب أثناء كل مباراة.

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