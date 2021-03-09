غرامة مالية على العين ولاعبيه بسبب قميص وكمامة

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وأوضحت اللجنة قبولها احتجاج الشباب شكلا، ورفضه موضوعيا، وقررت مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقا لأحكام المادة الـ139 من اللائحة.
كما فرضت اللجنة غرامة مالية بـ10 آلاف ريال على نادي العين لتأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني خلال مباراة ضمك، إضافة إلى إلزام لاعبي الفريق، بارتولوميو باستوس وعبدالله الرشيد بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، وذلك بسبب منح باستوس قميصه لأحد حاملي الكرات، أما عقوبة الرشيد، وهي مبلغ ألف ريال فتأتي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.
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