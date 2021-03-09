شكرا لقرائتكم خبر انخفاض حالات التسلل.. زيادة وعي أم سوء تحكيم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الإحصائية الأخيرة الخاصة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتحديدا الجولة الـ22 الماضية، انخفاضا كبيرا في حالات التسلل المحتسبة لدرجة وصول عدم احتساب أي حالة تسلل في مباراة الأهلي وضيفه ضمك، فيما سجلت مباراة أبها والفتح احتساب حالة تسلل واحدة.

ووصل أكبر عدد حالات تسلل محتسبة إلى 4 حالات فقط.

«مكة» طرحت السؤال على مختصين في التدريب عن أسباب هذه الانخفاض، وهل يعني ذلك استيعاب اللاعبين للخطط الفنية، أم هو ضعف في رصد الحالات من قبل الحكم والمساعدين؟، إلا أنهم أعادوا ذلك إلى زيادة وعي اللاعبين والخطط التدريبية الحديثة، ودخول تقنيات التحكيم الجديدة التي ساعدت الحكام كثيرا.

ومن خلال بحث رقمي لمباريات الجولة الـ 22 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بلغ مجموع حالات التسلل المحتسبة في المباريات الثماني، 19 حالة فقط، ولم تحصل أندية الباطن وأبها والفيصلي والقادسية والوحدة والأهلي وضمك على أي حالة تسلل كل دقائق المباراة.

تطور وزيادة وعي

المدرب السعودي والمحاضر في الاتحاد الآسيوي والمستشار الفني للمنتخبات السنية بندر الأحمدي علق على ذلك قائلا «انخفاض احتساب حالات التسلسل على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي فقط، وأسهم في ذلك عدة أسباب من أهمها زيادة وعي وتطور ثقافة اللاعبين في التسلل، إضافة إلى تطور خطط اللعب، فأصبح المدربون يعتمدون على اللعب بطريقة كتلة اللاعبين، واقتراب الخطوط من بعضها، وسرعة التحولات الهجومية والدفاعية واختفاء طرق اللعب على المصيدة، واللعب رجل لرجل، وذلك بسبب دخول تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) التي تضبط التسلل بشكل دقيق جدا من خلال تقنية مطورة، ولا ننسى الأنظمة الجديدة التي لا تسمح بإيقاف اللعب حتى تنتهي الهجمة، كلها أسباب قللت من احتساب حالات التسلل».

استيعاب الطريقة

من جانبه أكد المدرب السعودي الفائز بجائزة أفضل مدرب للفئات السنية في قارة آسيا، عبدالوهاب الحربي، أن فهم اللاعبين ولعب معظم الفرق بطريقة دفاع المنطقة، كان له الأثر في تقليل ظهور حالات التسلل، إضافة إلى وجود تقنية حكم الفيديو المساعد التي تضبط الحالات، بجانب الخطط التدريبية الحديثة، واستيعابها من قبل اللاعبين.

اللعب بمبدأ الأمان

وأعاد المدرب الوطني الذي سبق له قيادة الأهلي والعمل بالمنتخبات، يوسف عنبر، انخفاض حالات التسلل في كثير من المباريات إلى لعب الفرق بمبدأ الأمان، وعدم ترك مجال لحالات التسلل رغم وجود تقنية الفار، إضافة إلى لعب غالبية الفرق في الثلث الدفاعي خلال أغلب المباريات ما جعل المساحات غير موجوده لقرب خط الدفاع من المرمى، وبالتالي عدم وجود مساحة تجعل المهاجم في وضع التسلل. مبينا أن هناك سببا آخر يتمثل في وجود تدريبات خاصة بكيفية كسر التسلل، لذلك يقل احتساب حالات التسلل من فترة إلى أخرى.

أسباب انخفاض حالات التسلل







الخطط التدريبية (دفاع المنطقة، كتلة الفريق، اللعب في الثلث الدفاعي، سرعة التحولات الهجومية والدفاعية).



زيادة ثقافة وفهم اللاعبين.



تقنية الفيديو المساعد «VAR».



القوانين الجديدة.



منع إيقاف اللعب في حالة التسلل حتى انتهاء الهجمة.



حالات التسلل المحتسبة في الجولة الـ22:

الشباب 4

الاتحاد 4

التعاون 3

الرائد 2

الهلال 1

الفتح 1

العين 1

النصر 1

الاتفاق 1

ضمك 1