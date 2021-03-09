«لن يتخطَ المرحلة».. وتكشف موعد انتقاله إلى نادِ جديد.. «خبيرة أبراج» توضح مصير صلاح بعد ليفربول بعد إقتراب نبوءتها

الشارقة - اميمة ياسر - «صلاح في ناد جديد».. أحد أبرز التوقعات الفلكية الذي تحدث عنها خبراء الأبراج في مطلع العام الحالي، ويبدو أن تلك المزاعم أوشكت على التحقق بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة الفرعون المصري في خوض تجربة جديدة.

بعد قرب تحقيق توقعاتها الفلكية التي أطلقتها، بشأن احتمالية انتقال محمد صلاح إلى ناد جديد، وفقا لتقارير صحف إسبانية، عادت بسنت يوسف، خبيرة التاروت، في مطلع العام 2021، لتتحدث من جديد عن تأثير الأبراج على الفرعون المصري، فضلا عن تنبؤات جديدة مرتبطة به خلال الفترة المقبلة.

توقعات فلكية جديدة لمحمد صلاح

وقالت بسنت يوسف، خلال حديثها مع «الوطن» إن ورق التاروت يؤكد ترك اللاعب الدولي محمد صلاح لنادي ليفربول وانتقاله إلى مكان أفضل لكنه سيظل حزينا وغير معتاد على الأمر، متابعة: «هيشعر بحنين لفريق الريدز ولن يتخطى تلك المرحلة».

وأوضحت خبيرة التاروت، أن محمد صلاح مجبر على ترك ليفربول ولم يكن يريد ذلك، لكن التفكير به جاء منذ فترة طويلة، لافتة إلى ما يبرز بورق التاروت متماشٍ فلكيا مع حركة الجوزاء المتأثرة بطاقتين أي بشكل مضاعف.

«وجود المريخ في برج الجوزاء هيدي أصحابه جراءة إضافية».. بهذه الكملة استكملت بسنت يوسف حديثها عن تأثير حركة الأبراج على الفرعون المصري الذي يعد من مواليد برج الجوزاء، مؤكدة أن محمد صلاح نفسيا لا يريد الرحيل عن ليفربول ولن يتخطى الأمر بسهولة.

وأكدت خبيرة التاروت، أن صلاح سيحقق نجاحات ويتألق في ناديه الجديد لكن ليس كما ظهر سابقا، متابعة: «مش هيتنجم نفس النجومية في ليفربول».

وسبق وأن قالت بسنت يوسف، خلال لقاءها التليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «كده كده محمد صلاح هيسيب ليفربول ولو مش السنة دي يبقى اللي بعدها ولما يمشي مش هيمشي بسبب العروض».

توقعات عبير فؤاد لعام 2021 بشأن محمد صلاح

رغبة محمد صلاح، تأتي أيضا في ظل تعرضه لهجوم من قبل جماهير نادي ليفربول، تزامنًا مع تعرض فريق «الريدز» لتراجع نتائجه هذا الموسم.

وسبق وأن تنبأت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال توقعاتها الفلكية للعام 2021 عبر «الوطن»، أن محمد صلاح سيواجه عددًا من المتاعب حتى الأسبوع الأول من يناير، وبعدها سيشهد انفراجة كبيرة.

وبالرغم من تعرض محمد صلاح للهجوم؛ إلا أنه بحسب «فؤاد»، العام الحالي من المتوقع أن يكون مليء بالنجاحات بالنسبة له، فضلا عن احتمالية انتقاله إلى نادٍ جديد وتحقيق مكاسب مالية عالية.

وكررت عبير فؤاد، توقعاتها بشأن اللاعب محمد صلاح؛ إذ قالت عبر قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إن محمد صلاح سيظل يواجه متاعب حتى يوم 7 يناير وبعدها يشهد تغير إيجابي على متسوى حياته المهنية.