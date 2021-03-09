شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ: مواجهة الأهلي تصنع أسماء المدربين واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإنجليزى لى كلارك المدير الفني للمريخ السودانى، أن مواجهة النادي الأهلي هي التي تصنع أسماء المدربين واللاعبين، ونسعى للفوز في الثلاث مباريات المقبلة في دورى أبطال أفريقيا.

وقال مدرب المريخ السوداني، فى مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي أحد أكبر المرشحين للفوز بالبطولة، ويمتلك لاعبين مميزين وأصحاب خبرات كبيرة، ومواجهة الأهلي هي من تصنع أسماء المدربين واللاعبين".

وأضاف كالارك: "المريخ يمتلك لاعبين مميزين ولديهم الخبرات الأفريقية الكبيرة، ونحتاج الفوز في الثلاث مباريات المقبلة للتأهل، بجانب الفوز بالدوري السوداني".

وتابع: "أتمنى بقاء محمد صلاح مع ليفربول؛ لأنى مشجع لهذا النادي حال جماهير الريدز التي تتمنى بقاء محمد صلاح لأطول فترة ممكنة، ونعلم أنه لديه قدرات كبيرة تجعله يلعب في أقوى الأندية العالمية".

وكان النادي السوداني قد أقال مدربه التونسي نصر الدين النابي بعد دقائق قليلة من نهاية مواجهة سيمبا التنزانى التى أقيمت فى مدينة الخرطوم.

وجاءت إقالة مدرب المريخ السودانى بعد حصوله على نقطة واحدة بعد 3 جولات من المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا، بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام الأهلي بثلاثية نظيفة فى القاهرة، ثم تلقيه هزيمة قاسية فى الخرطوم على يد فريق فيتا كلوب الكونغولى بنتيجة 4 – 1.

ويتذيل المريخ السودانى جدول ترتيب المجموعة الأولى فى مرحلة المجموعات من دورى أبطال أفريقيا برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر سيمبا التنزانى برصيد 7 نقاط، ثم فيتا كلوب الوصيف برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط.