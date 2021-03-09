شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي و الزمالك في الجولة السابعة لدوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين مواجهات قوية فى إطار الجولة السابعة بنهائيات الدور الأول من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: هليوبوليس على القناة 1/3، و بتروجت على الترسانة 1/3 و الزمالك على الداخلية 0/3، و الأهلي على الطيران 0/3، والاتحاد السكندري على طلائع الجيش 2/3 .

فيما تم تحديد يوم 10 مارس الجاري موعدًا لمباراة الترسانة مع الأهلى المؤجلة من الجولة الرابعة بدورى الطائرة؛ بسبب تواجد مدرب الترسانة نصر علي مع منتخب الشباب، لتولى القيادة الفنية فى البطولة الأفريقية التى أقيمت وقتها باستاد القاهرة.

ينطلق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.