شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: جمهور الزمالك زعلان من اللاعبين لأن إمكانياتهم أكبر من نتائجهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن جمهور الزمالك كان يساند اللاعبين الموسم الماضي، رغم عدم حصول الفريق على بطولتي الدوري أو الكأس أو دوري أبطال أفريقيا؛ لأنهم كانوا يقدمون مستوى جيدا وحققوا نتائج رائعة.

وأضاف خالد الغندور، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن الجمهور كان يساند اللاعبين، على الرغم من أن الزمالك خسر الدوري بفارق 20 نقطة، والفريق حصل على بطولتين فقط، هما السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المحلي بضربات جزاء أمام الأهلي، مضيفا أن الجمهور كان سعيدا بالأداء فتحمّل اللاعبين وساندهم.

وقال الغندور إن جمهور الزمالك حزين من اللاعبين؛ لأن إمكانياتهم أكبر بكثير من النتائج التي يقدمها الفريق مؤخرا، واختتم تصريحاته مؤكدا أن قناة النادي تساند اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو وإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وعلى اللاعبين إسعاد الجماهير في المباريات المقبلة.

من ناحية أخرى رفض مسئولو نادي الزمالك، التهويل في مشهد خروج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، غاضبا عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة الترجي التونسي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال والتي خسرها الأبيض 3-1 يوم السبت الماضي بملعب رادس في تونس.

ويرى مسئولو نادي الزمالك، أن بن شرقي لم يخطئ أو يتجاوز أثناء خروجه من ملعب رادس في مباراة الترجي، وهو ما نقله جهاز الكرة للاعب المغربي، خلال الجلسة التي جمعته مع أشرف قاسم المشرف العام على الفريق، على هامش المران الجماعي اليوم باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

أشرف قاسم طلب من بن شرقي عدم الالتفات لما يتردد عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتفكير في المستطيل الأخضر فقط، مؤكدا أن الزمالك مقبل على مرحلة مهمة ويجب على جميع اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة، المصيرية والتي ستحدد ملامح المنافسة على البطولات سواء محليا في مسابقتى الدوري والكأس أو أفريقيا في دوري الأبطال.