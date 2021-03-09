شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يغازلون الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مسئولو النادى الأهلي خلال هذه الفترة، أكثر من لاعب محلى خلال الموسم الحالى من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوفه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع تراجع أداء بعض اللاعبين فى عدة مراكز.

وسقط الأهلي فى فخ التعادل مع فيتا كلوب بهدفين لمثلهما، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى كانت شاهدة على إهدار لاعبى الأحمر العديد من الفرص السهلة أمام المرمى الكونغولى.

ويستعد أبناء التتش لمواجهة نادى الإسماعيلى على استاد برج العرب، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري.

وهناك 3 لاعبين يغازلون الأحمر قبل الميركاتو المقبل، هم:

أحمد سمير

دخل أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، حسابات لجنة التخطيط بالنادى الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.

ويقدم أحمد سمير مستويات قوية مع طلائع الجيش فى الموسم الحالى، وبات محط اهتمام مسئولى الأهلي، لأنه يجيد اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر، بخلاف دقته فى التصويب على المرمى.

ويحتل أحمد سمير صدارة ترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 7 أهداف بالتساوى مع عمر كمال لاعب المصرى ويوسف أوباما لاعب الزمالك.

نجح النادي الأهلي فى إبرام أولى صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع كريم فؤاد لاعب المنتخب الأولمبى، ونادى النجوم المعار إلى نادى إنبى، لمدة 5 مواسم ابتداءً من الموسم المقبل.

وكشف مصدر فى الأهلي أن الفريق حصل على توقيع اللاعب، وأنهى التفاوض مع النجوم على ضم ظهير أيمن المنتخب الأوليمبى لمدة 5 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

وإتمام صفقة كريم فؤاد متوقف على موقف نادى إنبى مع اللاعب الذى تعاقد معه قبل بداية الموسم الماضى لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهى بنهاية الموسم الجارى، مع وجود بند فى عقد اللاعب يفيد بأولوية نادى إنبى فى شراء اللاعب بشكل نهائى مقابل 15 مليون جنيه، كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته، ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًّا وليس عرضًا محليًّا.

يتمسك عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار إلى نادى طلائع الجيش، بالعودة مرة أخرى للنادي نهاية الموسم بعد انتهاء فترة إعارته، خاصة في ظل إعجاب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي، بالمستوى الذى يقدمه وأبلغه بضرورة مواصلة الأداء الجيد.

وقال الغزال خلال تصريحات تليفزيونية، إن طموحه فى الفترة المقبلة يتمثل فى العودة مرة أخرى لصفوف النادي الأهلي لتعويض السنوات التى ابتعد فيها عن القلعة الحمراء، خصوصا أنه يجتهد ويبذل قصارى جهده فى الملعب.

أوضح عمرو جمال أن المستوى الذى يقدمه مع فريقه يؤهله للتواجد فى صفوف المنتخب الوطنى، خصوصا أنه يسجل أهدافا باستمرار دون الاعتماد على ضربات الجزاء.