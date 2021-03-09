شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: خطأ حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب أكبر قرار مؤثر بدوري ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدلي القيعي، مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، أن أداء المارد الأحمر أمام فيتا كلوب في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مخيب للآمال.

وقال القيعي، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "توقعنا مباراة خالية من التحكيم، بعد تعيين رضوان جيد حكما للقاء، لكن ما ارتكبه الحكم العربي في المباراة يعتبر أكبر قرار مؤثر في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

وأضاف مستشار الأهلي للتعاقدات: "أرفض إرجاع سبب التعادل إلى تغيير فني، النتيجة بسبب إهدار العديد من الفرص بسبب قرارات خاطئة من اللاعبين، موسيماني فعل ما ينبغي عليه فعله في المباراة".

وتابع القيعى: "الأهلي وجماهيره في نعمة كبيرة، وهذا هو الوقت المناسب لاستحضار عظمة الأهلي وقوته، الانتقاد الزائد عن اللازم يلقي بظلال سلبية".

وختم القيعى كلامه: "أخطر ما يواجه الكيان القوي حينما تأتي الضربة من الداخل، النادي الأهلي بعدما استعصى على خصومه، جزء من هؤلاء الخصوم لا يتقبلون الهزيمة، لذلك يستدرجون الجزء الهش من جمهورك، ويستميله ليكون السلاح الذي يضرب به الأهلي".