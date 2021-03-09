7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الإثنين 8 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها نجاح جهاز الكرة بنادي الزمالك فى لم شمل حراس المرمى الثلاثة "محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد"، بعد سلسلة من الجلسات الخاصة بين مسئولى جهاز الكرة والحراس الثلاثة.

الزمالك يلم شمل الحراس الثلاثة تحت شعار "كلنا إيد واحدة"

نجح جهاز الكرة بنادي الزمالك فى لم شمل حراس المرمى الثلاثة "محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد"، بعد سلسلة من الجلسات الخاصة بين مسئولى جهاز الكرة والحراس الثلاثة. الأهلي يؤكد جاهزية أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر لمباراة الإسماعيلى أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ثنائى الفريق أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر، للمشاركة فى مباراة الإسماعيلي المقبلة، المحدد لها الأربعاء، رغم عدم مشاركة الثنائى فى مران الفريق الجماعى اليوم.

يؤدى محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه اليومي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أدت إلى غيابه عن مباريات فريقه الأخيرة.

رفض مسئولو نادي الزمالك، التهويل في مشهد خروج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، غاضبا عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة الترجي التونسي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال والتي خسرها الأبيض 3-1 يوم السبت الماضي بملعب رادس في تونس.