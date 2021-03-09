شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر أمام سموحة 88/83 والزمالك يفوز على سبورتنج 57/65 بدوري السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج مباريات الجولة الخامسة من دورى سوبر كرة السلة عن مفاجآت كبيرة، حيث حققت فازت فرق الجزيرة والزمالك وسموحة والاتصالات على كل من الاتحاد السكندري وسبورتنج والأهلي وطلائع الجيش.

وتغلب الجزيرة على الاتحاد السكندري بنتيجة 95/98 وفوز سموحة على الاهلي 88/ 83، وتغلب الزمالك على سبورتنج 65/ 57، كما تغلب الاتصالات على الجيش 97/95 .

وجاء ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة الخامسة كالتالي:

الجزيرة في المركز الأول بـ 10 نقاط

الزمالك في المركز الثاني بـ 9 نقاط

الاتحاد في المركز الثالث بـ 8 نقاط

الأهلي فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، أما سبورتنج خامسا وسموحة سادسا .

والمصرية للاتصالات وطلائع الجيش في المراكز السابع والثامن برصيد 6 نقاط.