شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بروسيا دورتموند أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود الألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة بوروسيا دورتموند وإشبيلية، الثلاثاء، الموافق 9/3 ستكون من أكثر المباريات إثارة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي، قد فاز به دورتموند بنتيجة 3-2، ليتأجل الحسم لموقعة الغد في سيجنال إيدونا بارك.

تشكيل فريق بروسيا دورتموند المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض بروسيا دورتموند اللقاء بتشكيل مكون من - هيتز - مونييه - كان - هوميلز - شولز - ديلاني - بيلينجهام - داوود - ريوس - هازارد - هالاند.

تشكيل إشبيلية المتوقع

يخوض إشبيلية اللقاء الحاسم بتشكيل متوقع من : بونو - نافاس - كوندي - كارلوس - أكونا - جوردان - فيرناندو - أوكامبوس - راكيتيتش - جوميز - النصيري.

ويحتاج الفريق الأندلسي، لتعويض خسارته في ذهاب ثمن النهائي (2-3)، على ملعبه. ودخل إشبيلية في دوامة من التعثر، عقب مباراة الذهاب، التي أقيمت في 17 فبراير الماضي، وكان حينها الفريق قادما من 9 انتصارات متتالية، ما بين الدوري الإسباني الليجا وكأس الملك.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبروسيا دروتموند

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شبكة بين سبورت المالكة لبطولة دوري أبطال أوروبا فضلا عن قنوت أخرى هم:

bein sports Premium 2

beIN Sports English 3

Sky Sport 2 HD Germany

وبعد مباراة الذهاب، تعافى الفريق الأندلسي بشكل مؤقت، عقب فوزه في المباراة التالية على أوساسونا في الليجا (2-0)، لكنه خسر بعد ذلك أمام برشلونة مرتين، واحدة بالليجا والثانية في كأس الملك، وأخيرا أمام إلتشي السبت الماضي.

وعقب الضربة التي تلقاها في مواجهة الفريق الكتالوني، في مباراة كان من المفترض أن يتأهل منها لنهائي كأس الملك، أجرى المدرب جولين لوبيتيجي العديد من التغييرات، في صفوف الفريق، قبل مواجهة إلتشي، معظمها بسبب مشكلات بدنية، والأخرى لإراحة بعض اللاعبين.

وشهدت القائمة التي أعلنها المدرب لمواجهة الإياب، عودة كل من الحارس المغربي ياسين بونو، الذي غاب عن آخر مواجهتين للفريق، والذي من المحتمل مشاركته كأساسي، وأيضا المدافع الفرنسي جولز كوندي.