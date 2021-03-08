شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عودة كارتيرون خلفاً لباتشيكو وأزمة بسبب الشرط الجزائي ورفض الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز إمكانية الاستعانة بمدرب الفريق السابق الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تم وضعه كخيار أول في حالة اتخاذ قرار برحيل باتشيكو.

ووفقا لمصدر مطلع فإن هناك حالة من الانقسام داخل اللجنتين الثلاثية والتنفيذية حول عودة كارتيرون، ففي حين يرى البعض أنه طوق النجاة للفريق في البطولة الأفريقية وضرورة عودته لتصحيح المسار فإن البعض الآخر والأغلبية ترفض عودته بسبب هروبه الأخير من قيادة الفريق في توقيت صعب قبل نهائي أفريقيا.

ياتي هذا فيما يقف الشرط الجزائي في عقد كارتيرون مع ناديه عقبة في عودته لقيادة الزمالك، فضلا عن وجود معارضة كبيرة من جماهير الأبيض لعودة الهارب.

يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء من داخل الزمالك عن اتخاذ اللجنة قرارا بإقالة باتشيكو خلال الفترة المقبلة.

وكان خالد الغندور المذيع الرئيسي بقناة النادي الرسمية قد أعلن أن الإدارة تفاوض مدربا عالميا جديدا لخلافة باتشيكو.