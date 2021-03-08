شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام بوروتو في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف يوفنتوس نظيره بورتو، الثلاثاء الموافق 9-3، على ملعب أليانز ستاديوم، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة مليئة بالإثارة والندية، خاصة بعد نتيجة لقاء الذهاب في البرتغال، وفوز بورتو 2-1.

ومن المتوقع يخوض يوفنتوس الإيطالي اللقاء بتشكيل مكون من - تشيزني - أليكس ساندرو - دي ليخت - بونوتشي - كوادرادو - رامسي - آرثر - رابيو - كييزا - موراتا – رونالدو.

ويخوض بورتو اللقاء الحاسم بتشكيل مكون من - بورتو: ماركزين - مانافا - بيبي - ديوجو ليت - زايدو - سيرجيو أوليفييرا - يوريبي - أوتافيو - كورونا - ماريجا - تاريمي

وسيقع على كاهل كريستيانو رونالدو الذي لعب الدقائق الأخيرة فقط في الفوز 3-1 على لاتسيو بالدوري الإيطالي، يوم السبت، لادخار طاقته لمواجهة الثلاثاء، مهمة قيادة الفريق لاجتياز هذه العقبة.

وتعلق جماهير اليوفي على رونالدو آمالا عريضة في تحقيق لقب دوري الأبطال، الذي لم يفز به النادي منذ 1996، وخسر منذ ذلك الحين النهائي 5 مرات (1997 و1998 و2003 و2015 و2017).

ويحتاج الفريق إلى الفوز بهدف نظيف للعبور للدور التالي، وتحصين دفاعاته التي عانت هذا الموسم من مشاكل كارثية، بسبب العدد الكبير للإصابات، لكي لا تهتز شباكه.

ولا توجد شكوك حول مشاركة ألفارو موراتا الذي سجل ثنائية، وصنع هدفا ثالثا في الفوز على لاتسيو، والذي أحرز 6 أهداف في دوري الأبطال، إلى جوار رونالدو في الهجوم.

ومع ذلك، سيغيب عن اللقاء باولو ديبالا للإصابة، وكذلك رودريجو بينتاكور للإصابة بفيروس كورونا، والبرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا، لاعب بورتو السابق، للإيقاف.

وسيسعى المدرب بيرلو لاستعادة البرازيلي آرثر في وسط الملعب، وهو من اللاعبين المؤثرين في التحكم بوتيرة المباراة، وقد يختار بين الهولندي ماتياس دي ليخت وجريجوري كيلليني للعب في الدفاع إلى جانب ليوناردو بونوتشي.

القنوات الناقلة لمبارة يوفنتوس وبورتو البرتغالي

المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة بين سبورت المالكة الحصرية لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، ومن المقرر أن يعلق على هذا اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي.

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