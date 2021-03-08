شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة إشبيلية وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض إشبيلية مواجهة فاصلة مع مضيفه بوروسيا دورتموند، الثلاثاء 9/3 عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، يأمل خلالها الفريق الإسباني التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، وسط العديد من الشكوك، بعد تلقيه 3 هزائم متتالية.

ويحتاج الفريق الأندلسي، لتعويض خسارته في ذهاب ثمن النهائي (2-3)، على ملعبه. ودخل إشبيلية في دوامة من التعثر، عقب مباراة الذهاب، التي أقيمت في 17 فبراير الماضي، وكان حينها الفريق قادما من 9 انتصارات متتالية، ما بين الدوري الإسباني الليجا وكأس الملك.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبروسيا دروتموند

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شبكة بين سبورت المالكة لبطولة دوري أبطال أوروبا فضلا عن قنوت أخرى هي:

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وبعد مباراة الذهاب، تعافى الفريق الأندلسي بشكل مؤقت، عقب فوزه في المباراة التالية على أوساسونا في الليجا (2-0)، لكنه خسر بعد ذلك أمام برشلونة مرتين، واحدة بالليجا والثانية في كأس الملك، وأخيرا أمام إلتشي السبت الماضي.

وعقب الضربة التي تلقاها في مواجهة الفريق الكتالوني، في مباراة كان من المفترض أن يتأهل منها لنهائي كأس الملك، أجرى المدرب جولين لوبيتيجي العديد من التغييرات، في صفوف الفريق، قبل مواجهة إلتشي، معظمها بسبب مشكلات بدنية، والأخرى لإراحة بعض اللاعبين.

وشهدت القائمة التي أعلنها المدرب لمواجهة الإياب، عودة كل من الحارس المغربي ياسين بونو، الذي غاب عن آخر مواجهتين للفريق، والذي من المحتمل مشاركته كأساسي، وأيضا المدافع الفرنسي جولز كوندي.

ويغيب عن إشبيلية كل من المدافع الفرنسي، جوريس جانون، ولاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو «مودو» فاسكيز، بسبب عدم قيدهما في قائمة هذا الدور من البطولة الأوروبية، وأليكس فيدال للإصابة.

وعلى جانب الآخر، يدخل دورتموند هذه المواجهة، بعد تلقيه خسارة ثقيلة على يد بايرن ميونخ (2-4). ونجح الفريق الألماني عقب مباراة الذهاب، في الفوز على كل من أرمينيا بيليفيلد وشالكه في الدوري، والتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا، بالفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ.

وخلال هذه المباريات الثلاث، نجح دورتموند في الحفاظ على نظافة شباكه، وهو ما أظهر وجود استقرار على المستوى الدفاعي. ومثّلت الهزيمة أمام الفريق البافاري نكسة كبيرة لدورتموند، الذي لا يقلقه في الوقت الحالي، سوى الإصابة العضلية التي تعرض لها لاعبه الإنجليزي، جادون سانشو، خلال موجهة مونشنجلادباخ، والتي سيغيب على إثرها لبضعة أسابيع.