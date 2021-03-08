شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي و إيفرتون .. انطلاقة «توخيل» المثالية مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل تشيلسي نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي، وحقق الفريق فوزًا جديدًا بعد أن تغلب على إيفرتون بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 27 من البريميرليج.

وحافظ تشيلسي على انطلاقته القوية مع القيادة الألمانية الجديدة من المدرب توماس توخيل، فحقق الفريق فوزه السادس في 9 مباريات مع المدرب الجديد (تعادل 3)، وعزز من موقفه في مسألة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.



وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف من خلال هدف عكسي سجله المدافع الإنجليزي بن جودفري في شباك الضيوف.



وفي الشوط الثاني عزز تشيلسي تقدمه في النتيجة من خلال ركلة جزاء حصل عليها لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز، وترجمها لاعب الوسط الإيطالي جورجينهو في شباك جوردان بيكفورد.



وحافظ أصحاب الأرض على نظافة شباكهم ليخرجوا بفوز هام في صراع مراكز القمة الـ4.

رجل المباراة :

8 تصديات لـ جوردان بيكفورد في المباراة جعلته يحصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور، الحارس الإنجليزي قدم مباراة رائعة على الرغم من خسارة فريقه.

بيكفورد تصدى لـ6 كرات من داخل منطقة الجزاء، واستقبل هدفين الأول منهما بشكل عكسي، والثاني كان ركلة جزاء.

هل تعلم أن :

- إيفرتون لم يعرف طعم الفوز على ملعب ستامفورد بريدج خلال آخر 26 زيارة في البريميرليج (خسر 15 وتعادل 11). الفريق أهدر اليوم فرصة الفوز على تشيلسي ذهابًا وإيابًا في موسم الدوري للمرة الأولى منذ عام 1987.

- إيفرتون خسر خارج قواعده في الدوري للمرة الأولى منذ 5 أشهر، وبالتحديد منذ بداية نوفمبر 2020 (ضد نيوكاسل) وبعد أن خاض سلسلة لا هزيمة امتدت لـ 9 مباريات بدون خسارة (فاز 7 وتعادل 2).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة :

فوز تشيلسي حافظ على تواجدهم في المركز الرابع مع ارتفاع رصيد الفريق إلى 50 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب الملاحقين، إيفرتون، الذي تلقى اليوم هزيمته التاسعة.

أبرز الأرقام والإحصائيات :

- لاعبو إيفرتون سجلوا 53 هدفًا عكسيًا في عهد البريميرليج.. أكثر بـ 7 عن أي فريق آخر على مدار تاريخ المسابقة.

- جورجينهو سجل 7 ركلات جزاء في مختلف البطولات هذا الموسم.. أكبر عدد أهداف مسجلة من خلال ركلات الجزاء عن طريق لاعب واحد في تشيلسي خلال موسم، منذ فرانك لامبارد (10) في موسم 2009-2010



- فقط جيمس ميلنر في موسم 2016/2017 (7 من 7) هو من سجل عدد أكبر من الأهداف خلال موسم من البريميرليج وجميعها من ركلات الجزاء، أكثر من جوريجينهو (6 من 6) هذا الموسم.



- توماس توخيل هو أول مدرب في عهد البريميرليج لا يستقبل فريقه أي أهداف في أول 5 مباريات تحت قيادته على ملعب الفريق.

- فقط ماوريزيو ساري (12 مباراة مع تشيلسي في موسم 2018/2019) وفرانك كلارك (11 مباراة مع نوتينجهام فورست في موسم 1994/1995) لديهما سلسلة أطول من توماس توخيل (9) من حيث عدم الخسارة منذ أول مباراة لهم في البريميرليج.



- منذ أول مباراة لـ توماس توخيل في قيادة تشيلسي (27 يناير 2021)، لا يوجد حارس مع نادي من ضمن أندية الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى حافظ على نظافة شباكه في مختلف البطولات أكثر من حارس البلوز، إدوارد ميندي (7). الفريق استقبل هدفين فقط في الدوري خلال هذه الفترة، أقل بـ 3 أضعاف من أقرب أفضل الخطوط الدفاعية في البريميرليج (برايتون، فولهام ومان سيتي: 6).