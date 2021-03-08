شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ينوي الدفع بمحمد أبو جبل في التشكيل الأساسي ليحل محل محمود عبد الرحيم جنش الذي شارك في مباراة الترجي التونسي الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن باتشيكو سيعيد محمود علاء لخط الدفاع إلى جانب محمود الونش مع وضع محمد عبد الغني على دكة البدلاء.