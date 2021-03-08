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الزمالك يحاول لتجهيز شيكابالا لمواجهة سيراميكا

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجهيز محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق للحاق بمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري بعد غيابه عن رحلة تونس الأخيرة ولقاء الترجي بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

وخضع شيكابالا لبرنامج علاجي طوال الأسبوع الماضي وسط رغبة باتشيكو في عدم الضغط البدني على اللاعب ومنحه الوقت الكافي للعلاج والراحة حتى لا تتفاقم الإصابة عليه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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