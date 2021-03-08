شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنباء انتقال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش للنادي الأهلي وتوقيعه على عقود انضمامه للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حصلت على مساحات واسعة داخل الشارع الرياضي المصري، خاصة أن اللاعب كان يلعب لنادي الزمالك الغريم التقليدي للفريق الأحمر.

وقال أحمد سمير خلال تصريحاته متلفزة مساء اليوم، إن انضمامه لفريق النادي الأهلي أمر يتمناه منذ فترة خاصة وأن النادي الأهلي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر.

وعن توقيعه على عقود انضمامه للأهلي، أضاف، هذا حلم كبير أريد تحقيقه، ولكن حتى الأن أنا لاعب في طلائع الجيش ومستمر مع فريقي صاحب الفضل عليّ في المستوى الفني الذي أظهر به خلال الفترة الماضية سواء في الدروي المصري أو كأس مصر.

ويخوض الأهلي الأربعاء الموافق 10/ 3/ 2021 لقاء هام أمام نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر المؤجلة بسبب ارتباطات الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية ودوري مجموعات بطولة أفريقيا.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء وسط معنويات منحفضة بعد التعادل الإيجابي الذي حققه 2/2 أمام فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى أقيمت مساء السبت على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحاول الأهلي العودة للانتصارات مرة أخرى سريعا خاصة أنه يعد هذ اللقاء سلاحا ذا حدين، حيث يبحث الأهلي عن الوصول لصدارة الدوري وعودة المعنويات المرتفعة مرة أخرى، قبل لقاء فيتا كلوب في جولة الإياب الثلاثاء المقبل الموافق 16 مارس من الشهر الجاري.

وفي المعسكر الآخر، يحاول الإسماعيلي تحقيق نتيجة إيجابية أما الفوز أو على أقصى تقدير الابتعاد عن الخسارة، خاصة أنه مركز في الدوري المصري لا يليق بتاريخ الدراويش، فقبل لقاء الأهلي يحتل النادي الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول المسابقة برصيد 10 نقاط من 14 جولة خاضها الفريق الأصفر هذا الموسم. ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شبكة قنوات أون سبورت المالكة الحصرية لمباريات الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

وانتهى مساء اليوم المران الرئيسي للفريق الكروي الأول للإسماعيلي استعدادا لمباراة الأهلي المرتقبة، المقرر إقامته بعد غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الثانية عشرة من الدوري.

وشهد مران الدراويش اليوم عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق وقائده إلى التدريبات الجماعية من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا علي مستوى العضلة الخلفية .

وخاض الرباعي عبد الله جمعة عواض ومحمد مصيلحي ومحمد الضرف ومصطفى الزناري تدريبات رفع لياقة تحت قيادة مدرب الأحمال البوسني جيفاد.