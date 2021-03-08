شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحيل أحد ناشئيه للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عماد سليمان عضو اللجنة الفنية ، المشرف على فريق الكرة بالإسماعيلى تحويل محمد عبدالسميع لاعب فريق الشباب مواليد 2000 للتحقيق من قبل خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادى.

وأوصى العمدة باتخاذ العقوبة المناسبة تجاه اللاعب الشاب، في ظل إخلاله بالسياسة المتفق عليها في الوقت الراهن والتى تتطلب من الجميع التركيز والهدوء من أجل تحسن النتائج تدريجيا وإعادة البسمة لجماهير النادى العريضة.

جاء ذلك، بعدما بدر من اللاعب وهجومه غير المبرر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعى، في أعقاب قرار المدير الفنى البوسنى دراجان يوفيتش بإعادته لقطاع الناشئين من جديد واللعب ضمن صفوف فريقه بدورى الجمهورية.

وقال عماد سليمان: «اللاعب أخطأ بعدما تحدث بشكل غير لائق يثير البلبلة والفتنة ويهيج مشاعر الجماهير في تلك الفترة الحرجة».

وتابع: «على الجميع أن يعلم بتطبيق سياسة الثواب والعقاب لضمان إعادة فرض الانضباط بين صفوف الفريق، وهو ما سينعكس إيجابا على النتائج».

وشدد نجم الإسماعيلى السابق في عصره الذهبى: «قمت باصدار قرار بمنع أي لاعب من تناول اسم النادى عبر وسائل التواصل الإجتماعى وسيكون هناك عقوبات مضاعفة تجاه المخالفين لهذا القرار».

وأنهى سليمان حديثه: «الفترة الحالية لا تتطلب أي تشتيت للذهن أو إثارة، تحتاج فقط للتركيز في الملعب والتدريبات للسير نحو النهوض بالفريق مجددا».