شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتخلي عن جوميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجآة من العيار الثقيل، يدرس نادي الهلال السعودي، رحيل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة «timeturk»، قدم نادي الهلال، عرضًا رسميًا إلى بشكتاش التركي، للتعاقد مع المهاجم الكندي كايل لارين، في الصيف القادم بعد الاستقرار على رحيل المهاجم الفرنسي.

وكشفت الصحيفة، عن أن عرض الهلال، للتعاقد مع لارين، من الفريق التركي، يقدر بـ10 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، ينافس الهلال، للتعاقد مع لارين، حيث اشترط بشكتاش، الحصول على مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني، من أجل التخلي عنه.