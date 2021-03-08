شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في بايرن ميونخ بسبب موقف «كومان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، رفض الجناح الفرنسي كينجسلى كومان العرض المقدم من إدارة ناديه بايرن ميونخ الألماني لتمديد عقده حتى عام 2026، بسبب ضعف العرض من حيث القيمة المادية.

وقالت الصحيفة، إن العرض المقدم من إدارة بايرن ميونخ من أجل تمديد عقد الجناح الفرنسي كومان قوبل بالرفض من قبل وكلاء اللاعب بسبب ضعف القيمة المادية للعرض.

وأضافت أن إدارة العملاق البافارى لم تقدم عرضا آخر من أجل تمديد عقد الجناح الفرنسي الشاب في الوقت الحالى، خاصة أن عقد كومان الحالى ينتهى في صيف عام 2023، لذلك لا توجد ضغوط من أجل سرعة التوصل لتمديد عقده مع النادى.