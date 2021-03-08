شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة في اليونايتد بسبب «راشفورد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، تلقى مانشستر يونايتد أخبارا سعيدة، بشأن إصابة نجم الفريق ماركوس راشفورد التي تعرض لها خلال لقاء الديربى أمس، الأحد، أمام مانشستر سيتي، والذى انتهى بفوز اليونايتد بثنائية نظيفة، في قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها راشفورد أثبتت عدم إصابته على مستوى أربطة الكاحل الأيسر، ولكن يبقى كاحله في حالة تورم وكدمات وسيتم علاجه بالثلج.

وأضافت الصحيفة، أن مهاجم اليونايتد أصبح مهدداً بالغياب عن المواجهة المنتظرة أمام ميلان الإيطالي مساء الخميس المقبل على ملعب «أولد ترافورد»، في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي.