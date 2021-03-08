شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطف فوزًا هاماً من إيفرتون بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق تشيلسي تحت قيادة مدربه الألماني توماس توخيل فوزا جديدا ضد إيفرتون بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف تشيلسي الأول جاء عن طريق جودفري لاعب إيفرتون بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 31 بعد تمريرة الألماني كاي هافيرتز، وعاد هافيرتز مجددا ليحصل على ركلة جزاء يسجل منها الإيطالي جورجينيو الهدف الثاني بالدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحافظ تشيلسى على المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، بينما يعتلي مانشستر سيتي قمة ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة.