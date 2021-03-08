شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: لا أفكر في الترشح لرئاسة الأهلي و أتمنى انضمام محمد صلاح للريـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال ما تردد حول ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، قائلا: «ده موضوع عايز حد متفرغ له، وأنا ليس لدي استعداد أن أترك أعمالي وحياتي من أجل إدارة النادي».

وأضاف ساويرس خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»: «المرحلة الحالية في حياتي لا تحتاج إلى وجع الدماغ أو العمل الكثير، ولكني أسعى أن أعيش حياتي وأتفرغ لأولادي، وعمل الخير».

وعن متى يشارك نادي «Zed» في الدوري الممتاز، سخر قائلا: «ليس قبل 5 سنوات، نسعى لخلق جيل جديد من الناشئين ليكون هو الجيل الأول الخاص بالنادي، حيث يكون هناك 10 لاعبين مثل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى».

وأعرب عن أمنيته في انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، لريال مدريد أو برشلونة، ساخرا: «لا أتمنى لمحمد صلاح الانضمام لنادي زد أو النادي الأهلي فلا أتمني له هذا».

وكشفت تقارير صحفية، عن أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى أخبر إدارة ناديه مؤخرا برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.