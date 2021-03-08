شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والإسماعيلي.. الدراويش يستعرض عضلاته: نحن الأكثر صناعة للفرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعتبر فريق الإسماعيلي قبل مواجهة النادي الأهلي، هو ثالث أندية الدوري العام هذا الموسم في عملية صناعة فرص التهديف. ووفقا لموقع الإسماعيلي، قام لاعبو الدراويش بصناعة ٤١ فرصة في المركز الثالث خلف الزمالك صاحب المركز الأول برصيد ٨٣ فرصة، والأهلي صاحب ٥١ فرصة، حيث تفوق الدراويش على العديد من الأندية أصحاب المستوى الأعلي في الترتيب مثل بيراميدز والمصري وسيراميكا والاتحاد السكندري.

ويعاني الدراويش بشكل ملحوظ من عملية إهدار الفرص، حيث لم ينجح مهاجمي الفريق إلا في ترجمة ١٢ فرصة فقط من أصل ٤١ في الشباك بعد مرور ١٤ لقاء حتى الآن.

موقف الإسماعيلي في الدوري قبل مباراة الأهلي

الإسماعيلي بعد خوضه 14 جولة داخل مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021، نجد أن فريق الدراويش يحقق موسما كارثيا لم يقدمه من قبل خلال العصر الحديث لكرة القدم المصرية.

الإسماعيلي لم يعرف طعم الفوز إلا في لقاء وحيد، عندما تغلب على فريق أسوان بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما ظهر يوم 2020/12/29، ومن وقبل هذا اللقاء وفريق السامبا المصرية يترنج بشدة داخل الدوري المصري، ما بين هزائم وتعادلات، وانتصار وحيد كما ذكرنا أمام أبناء النيل.

الإسماعيلي خاض 14 مباراة، فاز في لقاء وحيد أمام أسوان 2- 0، ثم تلقى 6 هزائم وتعادل في 7 مباريات كانت معظها يكون الدراويش متقدما في النتيجة ويلدغ هدفا التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وهذا يدل على ضعب الخبرة لدى لاعبي لاعبي الإسماعيلي.

وحال استمرار الإسماعيلي على هذا الحال سيكون مصير الهبوط للدرجة الثانية مبكرا خاصة أنه لم يتمكن من حصد النقاط بالرغم من توافر العناصر المميزة داخل الفريق في جميع الخطوط داخل المستطيل الأخضر.

الإسماعيلي ثالث الفرق الأكثر هزيمة داخل الدوري المصري

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث داخل جدول المسابقة في سباق الهزائم، خاصة وأن المتصدر لأكثر عدد هزائم هو فريق الإنتاج الحربي برصيد 9 هزائم، يليه المقاولون العرب وصيفا برصيد 8 هزائم، ثم يأتي الإسماعيلي برصيد 6 هزائم.

الإسماعيلي يحتل المركز الثالث في هذا الترتيب

ويحتل السامبا المصري المركز الثالث أيضا في سجل الفرق الأكثر تعادلا داخل المسابقة المصرية، ويأتي فريق سموحة متصدرا برصيد 10 تعادلات، يليه البنك الأهلي 8 تعادلات، وثالثا الإسماعيلي برصيد 7 تعادلات.

الإسماعيلي ملك الإطاحات بالمدربين في الدوري المصري

الإسماعيلي أطاج بثلاثة مدربين منذ انطلاق المسابقة، وكان الضحية الأولى المدرب البرازيلي ريكاردو، يليه المدرب المؤقت محمد وهبة، وأخيرا أبو طالب العيسوي، وحاليا يتولى دراجان يوفيتش المسؤولية الفنية لفريق الدراويش على أمل تصحيح المسار خلال المباريات المقبلة.