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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 8 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلي اليوم الإثنين 8 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي يعلن إصابته بكورونا.
محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي يعلن إصابته بكورونا
أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "الحمد لله.. اليوم الثالث من ظهور الأعراض، وتأكد إيجابية مسحة كورونا اليوم.. ربنا يسلم ويحفظ الجميع".
موسيماني يخصص فقرة لعلاج أزمة إهدار الفرص فى الأهلي
خصص بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلي، "فقرة خاصة" فى تدريبات الفريق اليوم لتوجيه لاعبى الفريق، خاصة الذين يلعبون فى النصف الهجومي، لعلاج أزمة إهدار الفرص، وتحدّث المدير الفني مع لاعبى الأهلى عن ضرورة التركيز أمام مرمى الخصم وعدم التردد، وشدد لهم على ضرورة اختيار الوقت المناسب للتسديد والتسجيل.