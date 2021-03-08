أخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 8 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلي اليوم الإثنين 8 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي يعلن إصابته بكورونا.

محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي يعلن إصابته بكورونا

أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "الحمد لله.. اليوم الثالث من ظهور الأعراض، وتأكد إيجابية مسحة كورونا اليوم.. ربنا يسلم ويحفظ الجميع".