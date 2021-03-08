شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبي الزمالك من خطورة صديق الأمس ومنافس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى خط الدفاع من خطورة محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالى قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري، باستاد القاهرة الدولي فى السابعة والنصف مساءً.

وأكد باتشيكو أن محمد إبراهيم أخطر لاعبي سيراميكا داخل المستطيل الأخضر، بعد مشاهدة مقاطع فيديو للاعب مع فريقه الحالى، كشفت ظهوره بمستوي متميز فى المباريات التي خاضها خلال الموسم الحالي، بعد مشاركته فى 14 مباراة.

وطلب باتشيكو من مدافعى الزمالك مراقبة محمد إبراهيم بشكل جيد خلال مباراة الخميس المقبل، ومنعه من صناعة الفرص لزملائه لما يمتلكه من قدرات فنية كبيرة، كما أنه كان لاعبا فى صفوف الفريق لسنوات طويلة ويعرف جيدا طريقة لعب أكثر من لاعب.

وأكد باتشيكو للاعبي الزمالك أن سيراميكا يقدم مستوي متميز في النسخة الحالية لمسابقة الدوري، بدليل احتلال المركز السابع برصيد 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة والفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني 4 نقاط فقط، ما يؤكد امتلاك الفريق مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مباراة قوية.

ويسعى باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة سيراميكا لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث سيواصل المنافسة على صدارة الدوري الممتاز، مع الغريم التقليدي النادي الأهلي، وكذلك رفع الروح المعنوية للاعبين قبل أيام من مباراة الترجي التونسي المصيرية والمقرر لها يوم الثلاثاء 16 مارس، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي لا بديل فيها للأبيض عن الفوز بعد تأزم موقفه بالخسارة أمام بطل تونس في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في ملعب رادس.