شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف في يوم المرأة العالمي: أشجع المصريات على السعى لتحقيق أحلامهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت ميار شريف بطلة مصر التنس، رسالة إلى المرأة في يومها العالمى الموافق اليوم، مشيرة إلى ضرورة تشجيع النساء المصريات للسعى لتحقيق أحلامهن.

ونشرت ميار شريف، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، "فيديو" قالت من خلاله: "في يوم المرأة العالمى أريد أن أشجع النساء المصريات على أن يحققن أحلامهم ويرسمون طريقهن، فمعا يمكن أن نحقق عالما تسوده المساواة بين الجنسين، ليس به عنف وملىء بالفرص".

وتعتبر ميار شريف نموذجا للتحدى والحضور وإثبات الذات، رغم كل الصعوبات، وتكون النموذج الأول للناشئات بأنه لا يوجد مستحيل في الرياضة، وإنما الأمر بالعطاء والاجتهاد، وبعد أدائها المشرف فى البطولات الدولية تقدمت البطلة المصرية والتى وصفتها الجماهير بـ"فتاة مصر الذهبية" إلى التصنيف الـ116 عالميا فى حدث فريد للرياضة المصرية.

ويرجع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة إلى عام الثامن من مارس عام 1856 خرج آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللإنسانية التى كن يُجبَرن على العمل تحتها، لتتدخل الشرطة بطريقة وحشية لتفريق هذه المتظاهرات.

وسجلت المرأة المصرية حلقة خالدة فى التاريخ المصرى والإنسانى بخروجها ضد المحتل الإنجليزى، وبجهودها كأم وزوجة وسيدة عاملة، استطاعت أن تثبت ذاتها فى كل المجالات التي دخلتها.

ففى الـ16 من مارس عام 1919 تظاهرت أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوى رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطانى والاستعمار لتسقط مجموعة من الشهيدات المصريات هن : نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح .

وفي 16 مارس عام 1923، دعت هدى شعراوى لتأسيس أول اتحاد نسائى في مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي، وفي عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة.