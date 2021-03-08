شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يدخل حسابات حسام البدرى قبل إعلان قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، حسابات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى قبل إعلان قائمة الفراعنة المحلية استعدادا لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ولفت كريم فؤاد أنظار الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، خصوصا بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه اللاعب مع فريق إنبي تحت قيادة مديره الفني حلمى طولان الذى يعتمد عليه كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولي.

وتمثل الجبهة اليمنى صداعا فى رأس الجهاز الفنى للمنتخب، حيث يبحث الأخير عن لاعبين بالدورى المصرى يجيدون اللعب فى هذه الجبهة، واستقر البدرى على ضم كريم فؤاد بجانب محمد هانى لاعب الأهلى وأحمد توفيق لاعب بيراميدز، كما يفاضل الجهاز الفنى بين أكثر من اسم لتدعيم هذه الجبهة.

ونال كريم فؤاد إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية وأدى بشكل جيد مما جعل الأنظار تتجه إليه بكل قوة.

وفى سياق متصل استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على استدعاء ستة محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودى، وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي.

ويدخل الفراعنة معسكرا مغلقا يوم 20 مارس الجارى استعدادا للمباراتين يومىّ 25 و29 من نفس الشهر حيث استقر الجهاز الفني على استدعاء 26 لاعبا فى المعسكر المقبل تحسبا لأى إصابات مفاجئة بين اللاعبين.