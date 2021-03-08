شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكشف حقيقة وجود عقوبة على لاعب بيراميدز قبل المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو المنتخب الوطنى أنه لا صحة لوجود أزمات بين الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، كما تردد فى الأيام الماضية، وأوضح مسؤولو الفراعنة أن المنتخب تجمع فى معسكرين فقط تحت قيادة البدرى، ونبيل عماد دونجا تم استدعاؤه مرة واحدة فى أول معسكر قبل أن تحدث أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب فى هذا التوقيت بعدما تحفظ النادى على إرسال لاعبيه قبل بداية الأجندة الدولية.

وشدد مسؤولو المنتخب على أنه لا يوجد موقف أو عقوبة ضد اللاعب لأى سبب مما يجعله خارج الحسابات، وأن اللاعب فى حال عدم استدعائه للمعسكر المقبل سيكون لأسباب فنية فقط.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية، استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.