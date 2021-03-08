شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج الدين عضو مجلس الأهلي يعلن إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر صفحته على فيس بوك: "الحمد لله.. اليوم الثالث من ظهور الأعراض وتأكد إيجابية مسحة كورونا اليوم.. ربنا يسلم ويحفظ الجميع".



محمد سراج

وفور إعلان سراج الإصابة بفيروس كورونا حرص أعضاء مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب على إجراء الاتصال به للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية .

وكتب عدد كبير من أصدقاء عضو مجلس الأهلى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتمنون له الشفاء على رأسهم محمود فايز مدرب منتخب مصر الأسبق وعدد من الجمهور الاهلاوى.

وتعرض عدد من نجوم الرياضة والإعلام للإصابة بفيروس كورونا للإصابة بفيروس كورونا على رأسهم حازم إمام نجم الزمالك الأسبق والإعلامى سيف زاهر.