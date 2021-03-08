شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: نسعى لاستغلال تعادل الأهلى الأخير وسنقاتل من أجل الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على الأهلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب فى الأسبوع الــ12 المؤجل لبطولة الدورى الممتاز.

وقال دراجان يوفيتش فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "نستعد بكل قوة للمباراة، اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم فى التدريبات والجميع فى حالة تركيز، ولدى ثقة أننا سنؤدى أداءً جيداً سيكون على قدر وقيمة الإسماعيلى".

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "أؤكد للجميع أن الفريق يضم لاعبين جيدين ولديهم قدرات فنية عالية، وكل ما نحتاجه هو انتصار لإعادة الثقة ومن ثم النتائج ستتحسن بعدها بشكل تدريجى، وأننا نقدم أداءً جيداً فى أغلب المباريات، لكن أزمة الفريق الحقيقية تتمثل فى عدم ترجمة الفرص المتاحة لأهداف، فنحن نعمل على حل تلك الأزمة فى التدريبات بشكل يومي".

وتابع يوفيتش، "أعلم أن الإسماعيلى فريق عريق ولديه جماهيرية كبيرة تشعر بالحزن بسبب تراجع النتائج، لكننى أعدهم أنها ستتحسن الفترة المقبلة وسنقاتل من أجل إسعادهم بالفوز على الأهلي، وتعادل الأهلى فى المباراة الماضية أمام فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا يسبب ضغوط عليهم وسنحاول استغلال ذلك لصالحنا ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "أرى بابل أداؤه أقل مما كان يقدمه مع فريق أول أغسطس الأنجولى، لأنه كان يحتاج لتحضير وإعداد لفترة أطول، اللاعب يخوض تدريبات إضافية من أجل اكتمال جاهزيته".