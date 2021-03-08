شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الاثنين 8 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 8 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها انتهاء أزمة حراسة المرمي بعدما أنهى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة ملف الخلافات بين حراس المرمي الثلاثة محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد.

آخر تطورات إصابة شيكابالا وموقفه من مباراة الزمالك ضد سيراميكا

يؤدى محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه اليومي للتعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أدت لغيابه عن مباريات فريقه الأخيرة.

باتشيكو يعالج أخطاء لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا

حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على جمع الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال المباريات الأخيرة ببطولة الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا للعمل على تصحيحها وتفادى الوقوع فيها مرة أخرى، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى المباراة المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

الترجي يكشف عن برنامج مواجهة الزمالك فى القاهرة بدورى أبطال إفريقيا

كشف نادى الترجى الرياضي التونسي، عن برنامج الفريق فى رحلته إلى القاهرة لمواجهة نظيره الزمالك في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك.. ويؤكد: لم أطلب تعديل عقدى

نفى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، الشائعات التى ترددت مؤخرا حول اتفاقه مع أحد الأندية المنافسة للانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وقال فى تصريحات للموقع الرسمي، "لا صحة لما تردد حول اتفاقى مع أى نادٍ آخر، فأنا لاعب محترف، مشددًا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".

أشرف بن شرقى للموقع الرسمى للزمالك: اعتراضى على الاستبدال "شائعات"

عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وتحدث أشرف قاسم مع الدولي المغربي عن أهمية التركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأى شائعات.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا وحازم يشارك فى المران

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا، وركز باتشيكو المدير الفنى للفريق خلال المران على تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى المباريات الأخيرة، وأبرزها إهدار الفرص السهلة، كما شهد التدريب تركيز باتشيكو على بعض الجوانب الفنية لتطبيقها خلال المباريات المقبلة.

الزمالك يلم شمل الحراس الثلاثة تحت شعار "كلنا إيد واحدة"

نجح جهاز الكرة بنادي الزمالك فى لم شمل حراس المرمى الثلاثة "محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد"، بعد سلسلة من الجلسات الخاصة بين مسئولى جهاز الكرة والحراس الثلاثة.

الزمالك يرفض تهويل أزمة أشرف بن شرقي

رفض مسئولو نادي الزمالك، التهويل في مشهد خروج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، غاضبا عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة الترجي التونسي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال والتي خسرها الأبيض 3-1 يوم السبت الماضي بملعب رادس في تونس.