كرة سلة.. الجزيرة يحبط الاتحاد.. فوز الزمالك.. وضربة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالجزيرة فوزاً صعباً على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 98-95 في قمة مباريات الجولة الخامسة من دورى السوبر لكرة السلة.

واكتسح الجزيرة نظيره الاتحاد في الشوط الأول من المباراة ووصل الفارق إلى 20 نقطة قبل صحوة الفريق السكندري في الشوط الثاني وتعويض الفارق وتقدمه إلى أن الفريق الأصفر انتزع الفوز وواصل تصدر الجدول بدون هزيمة.

وفي الاسكندرية انتشل فريق سموحة الأهلي من احتفالاته بالفوز على الزمالك في الجولة الماضية وهزمه بنتيجة 88-83 ليمنح الفريق الأحمر الهزيمة الرابعة من 6 مباريات متتالية.

وخسر الأهلي من الاتحاد في كأس السوبر ومن طلائع الجيش في الجولة الثانية والجزيرة في الجولة الثالية فيما حقق انتصارين على المصرية الاتصالات في الجولة الأولي والزمالك في الجولة الماضية.

وزادت صعوبة الأهلي بإصابة عمر طارق وأحمد مصطفي خلال المباراة.

وتخطى الزمالك أثار هزيمته من الأهلي في الجولة الماضية واستطاع الفوز على سبورتنج العنيد 65-57.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سبورتنج 36-35 قبل ان يتفوق الزمالك في الفترة الثالتة 49-45 ويحافظ على نفس الفارق من النقاط في الفترة الرابعة.

ويتصدر الجزيرة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط وخلفه الزمالك برصيد 9 نقاط والاتحاد برصيد 8 نقاط، فيما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع سبورتنج وسموحة.