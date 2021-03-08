القيعي: ما حدث للأهلي أمام فيتا كلوب لا يصدقه عقل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات إن نتيجة مباراة ناديه أمام فيتا كلوب الكونغولي مخيبة للأمال معتبراً ظاهرة إهدار الفرص شيء لا يصدقه عقل.

وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب 2-2 في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت في الجولة الثالثة من مباراة المجموعة الأولى في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي " لعبنا مباراة جيدة أمام فيتا وأهدرنا العديد من الفرص ولكن واجهنا سوء توفيق لا يصدقه عقل ، حتى حكم المباراة جانبه التوفيق في احتساب ركلة جزاء جاء منها هدف الضيوف".

وأضاف القيعي " أرفض إرجاع سبب التعادل إلى تغيير فني، النتيجة بسبب إهدار العديد من الفرص بسبب قرارات خاطئة من اللاعبين موسيماني فعل ما ينبغي عليه فعله".

وفسر القيعي " القرارات الخاطئة تعني محاولة التسديدة من وضعية صعبة بدلاً من التمرير أرى هنا أن المبالغة في الاحتفاء بهدف الزمالك الذى وصف بالقاضية ومحالوة تكرار صاحب الهدف بنفس اللعبة يضر بالفريق".

وأضاف " المبالغة في الاشادة يلقى بظلال سلبية على الفريق كالانتقادات اللاذعة والهجوم المستمر".

وأنهى " أنا مؤمن بقدرة الفريق على تخطى هذا الوضع الذي قد يزداد سوء في حالة استبعاد المريخ السوداني والذي يضعنا أمام فرصة واحدة وهي الفوز على الفريق الكونغولي في عقر داره.