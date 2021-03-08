توجيه تحذير إلى سامي خضيرة بسبب الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وجه الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين تحذيرا إلى سامي خضيرة لاعب وسط هيرتا برلين بسبب مشاهدة جزء كبير من المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه اوجسبورج بهدفين مقابل هدف أمس الأول السبت بالبوندسليجا، دون أن يكون مرتديا كمامة.

وظهر خضيرة /33 عاما/ الذي يعاني من الإصابة حاليا، عبر شاشة التلفاز وهو في المدرجات دون أن يرتدي كمامة في انتهاك للوائح الصحية لمكافحة جائحة كورونا.

وبحسب بيان اتحاد الكرة الالماني فإنه في حال تكرار الأمر من قبل خضيرة فإنه سيواجه إجراءات انضباطية.

وغاب خضيرة عن المباراة بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة) اليسرى واستبعد المدرب بال دارداي إمكانية مشاركته في المباراة على ملعب بوروسيا دورتموند السبت المقبل.

وقال دارداي "من الصعب قول ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعضلات ينبغي توخي الحذر، لا ينبغي أن نتعلق بآمال زائفة".